Burdur'da saman deposunda yangın: 1100 ton saman kül oldu

BURDUR'daki bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman yanarak zarar gördü.

Burdur merkez Kapaklı köyünde özel şirkete ait çiftliğin kapalı saman depolama alanından saat 00.30 sıralarından bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahale ettiği yangında 2 bin 500 metrekare kapalı alanda bulunan 1100 tonun üzerinde saman, yem ve tarımsal ekipman yanarak zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı