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Burdur Bucak'ta terastan düşen gencin 4 arkadaşından 1'i tutuklandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde 18 Ekim'de 6'ncı kattaki terastan düşerek hayatını kaybeden gencin yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alınmıştı. Yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde terastan düşerek hayatını kaybeden gencin, gözaltına alınan 4 arkadaşından 1'i tutuklandı.

Muhammet Çağrı Çiçen (19) Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 18 Ekim'de henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, yürütülen inceleme kapsamında yeni delillere ulaşılması üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.Z.İ. (22), "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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