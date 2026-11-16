Burdur Bucak'ta parkta çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Burdur Bucak'ta parkta çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 2 kişi kesici aletle yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Camii Mahallesi'ndeki bir parkta Ahmet T.A. (19), Yunus E.S. (18), Muhammet O.B. (20) ile Yasin U. (22), Ahmet T.B. (20), Yusuf U. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Yunus E.S. ve Muhammet O.B. kesici aletle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili şüpheliler Yasin U., Yusuf U. ve Ahmet T.B. gözaltına alındı.