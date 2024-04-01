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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Seçimi Kazandı

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Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'li Ali Orkun Ercengiz, seçimde kazananın bütün kent olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, sevinç gösterisinde bulundu. Araçlarla konvoy oluşturan partililer, şehir turu attı.

Ercengiz, meydandaki konuşmasında, kazanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Altın kemeri kendisine milletin verdiğini belirten Ercengiz, "Bu seçimi biz kazanmadık, bütün Burdur kazandı." dedi.

Ercengiz, seçimin kaybedeninin olmadığını dile getirerek, "Kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Belki bugün seçimi kazanmak için yola çıkmış ama kaybettiği için üzgün olan arkadaşlarımız olabilir. Onları da bağrıma basıyorum, lütfen onlar da gücenmezsin. Onlar da benim hemşehrim, onlar da benim arkadaşım." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ali Orkun Ercengiz Cumhuriyet Meydanı Burdur Politika Güncel Haberler

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