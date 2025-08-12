Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Kahramanmaraş'ta bir kebapçıda çekilen görüntüler, Hindistan'ı arattı. Kebapçıda hijyen kurallarına neredeyse hiç uyulmaması pes dedirtti.

ÇIPLAK ELLE ETİ EKMEĞİN İÇİNE KOYDU

Çalışanın, eti ve salatayı ekmeğin içine çıplak elle koyduğu görüldü. Ayrıca tezgahın da çok pis olması dikkatlerden kaçmadı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.