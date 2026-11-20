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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü Televizyonunun sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine başlanması bekleniyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, zanlı Burak Akbay hakkında Başsavcılığın 2016'daki soruşturma dosyası üzerinden "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürüttüğü ifade edilmişti.

Akbay hakkında 27 Eylül 2017'de iddianame düzenlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarılan açıklamada, iddianamede, Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, "Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı." denilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporlarında Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiğine ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu Estetik Yayıncılık AŞ ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ, SZC TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri veya yetkilileri olduğu tespit edilen 4 kişiye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Şüpheliler Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA