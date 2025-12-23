Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 84 yaşındaki Döne Güngör hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde Döne Güngör'ün (84) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekipler Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de bölgeye gelerek, Güngör'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
