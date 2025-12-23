Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde Döne Güngör'ün (84) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekipler Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de bölgeye gelerek, Güngör'ün yakınlarına başsağlığı diledi.