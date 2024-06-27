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İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya'ya çağrı yapıyor

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Sosyal medyada elden ele dolaşan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın etiketlendiği video kısa sürede infial yarattı. Bir camiye girip önce küfürlü sözler sarf eden ardından yavru bir kediyi boğduktan sonra kafasını kopartan şahsın bulunması için yetkililere çağrı yapan vatandaşlar tepkilerini oldukça sert yorumlarla gösterdi.

İnternete düşen ve yüzlerce kullanıcı tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesaplarının etiketlenerek çağrı yapıldığı görülen video sosyal medyada infial yarattı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir şahsın camiye girip küfürler savurduğu ve eline geçirdiği yavru kediyi boğduktan sonra kafasını koparttığı anlar yer alıyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kullanıcıların oldukça sert yorumlarla tepki gösterdiği videoyu paylaşarak yetkililere seslendiği ve "Bulun bu ruh hastasını" ifadelerini kullandıkları görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (5)

murat dural:

bu pislik yaşamayı hak etmiyor.

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2
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salih bulut:

dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı insanoğlu Allah yaratmasaydi eğer dünya zaten cennetti

65
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ali tartan:

Boş yapma ya git habere yorum yap yapacaksan

yanıt18
yanıt18
Mert Kafkas Sahin:

Derhal bulun ve içeri atin.

20
0
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

köpekler üzerinden rant sağlayan mama lobisinin işi değilse ben de hiç bir şey bilmiyorum

3
9
yanıtYanıtla
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