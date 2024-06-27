İnfial yaratan video! Görüntüyü paylaşan herkes Ali Yerlikaya'ya çağrı yapıyor

İnternete düşen ve yüzlerce kullanıcı tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesaplarının etiketlenerek çağrı yapıldığı görülen video sosyal medyada infial yarattı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir şahsın camiye girip küfürler savurduğu ve eline geçirdiği yavru kediyi boğduktan sonra kafasını koparttığı anlar yer alıyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kullanıcıların oldukça sert yorumlarla tepki gösterdiği videoyu paylaşarak yetkililere seslendiği ve "Bulun bu ruh hastasını" ifadelerini kullandıkları görülüyor.