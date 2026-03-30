Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile güvenlik, enerji ve ulaştırma konularını ele aldı. İki ülke arasında demir yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov liderliğindeki Bulgar heyetinin Kiev'deki resmi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Neynski, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü.

Görüşmede, güvenlik, enerji, ulaştırma ve Ukrayna'nın AB entegrasyonuna destek konuları ele alındı.

İki bakan, Bulgaristan ile Ukrayna arasındaki demir yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesini görüştü. Kiev'den Varna ve Burgaz'a uzanan hattın güvenli ve etkin işletilmesi için tüm teknik ve lojistik koşulların temin edileceği ve deneme seferlerinin 2026 yaz sezonunda başlatılması öngörüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neynski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması gerektiğini belirterek, "Ukrayna yalnızca hayatını değil, aynı zamanda onurunu da savunuyor. Barış, adil ve kalıcı olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti