Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" Tekirdağ'da anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Ülkü Ocakları tarafından Selanik Meydanı'ndaki Türkan Bebek Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Türkan bebeği saygıyla anmaya devam ettiklerini söyledi.

Balkanlar'da yaşanan Türklerin karşı karşıya kaldığı baskıların tek sebebinin Türk olmaları olduğunu savunan Zıvalıoğlu, "Türkan bebek dediğimizde acı hepimizin boğazında düğümlenmekte. O günlerde yaşanan acılar her birimizin gözünün önüne gelmekte. En yakın zamanda Gazze'de yaşanan zulme de tanıklık ediyoruz." dedi.

Daha sonra törende, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Bütün, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Fatih Ünlü ve Türk Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Temsilcisi Dr. Maaz Avcı da konuşma yaptı.

Ayın "başarılı ilçe ocağı" seçilen Çorlu Ülkü Ocakları'na, temsili 57. Alay Sancağı takdim edildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
