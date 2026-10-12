Bulgaristan, iki gemiye İHA saldırısı soruşturması için AB ve NATO'dan destek istedi

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Bulgaristan, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin soruşturma için Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan teknik destek talep etti.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye gönderdiği mektuplarda soruşturmanın sürdürülmesi için müttefik desteğinin önemini vurguladığı ve konunun aciliyeti nedeniyle öncelikli ele alınmasını istediği belirtildi.

Bulgaristan'ın ticari gemiciliğe ve sivil denizcilere yönelik askeri saldırıları kınadığı ve sorumluların belirlenmesi konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, kurtarma operasyonu ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalara işaret edildi.

Açıklamada, İHA'ların kaynağının belirlenmesine yardımcı olabilecek enkaz parçalarına ulaşılamaması üzerine Avrupa Deniz Güvenliği Ajansından (EMSA) da yardım talep edildiği belirtilerek, soruşturmada mevcut fiziksel kanıtların, uydu verilerinin ve saldırıyla ilgili toplanan tüm bilgilerin incelenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

???????Bulgaristan'ın soruşturmaya müttefik desteği sağlanması konusunda NATO ile temaslarını sürdürdüğünün altı çizilen açıklamada, AB'nin de AB Komisyonu ve bağlı kuruluşları aracılığıyla teknik yardım sağlanmasına katkıda bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Radev'in mektuplarında, saldırının sorumlularının kesin şekilde belirlenmesinin ardından faillere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde mümkün tüm diplomatik ve hukuki adımların atılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA