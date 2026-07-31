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Bulgaristan İçişleri Bakanı, Bezmer Hava Üssü'ndeki güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu söyledi

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Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının konuşlandırıldığı Bezmer Hava Üssü'nde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve uygulanan tedbirlerin tehdit seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının konuşlandırıldığı Bezmer Hava Üssü'nde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve uygulanan tedbirlerin tehdit seviyesinin üzerinde olduğunu belirtti.

Demerdzhiev, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, durumun sürekli takip edildiğini dile getirdi.

Tehdit seviyesinin "asgari düzeyde" olduğunu ifade eden Demerdzhiev, "Aldığımız güvenlik önlemleri, tespit ettiğimiz tehdit seviyesinin çok üzerinde." dedi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, 22 Temmuz'da aldığı kararla ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı, mürettebatı, 250'ye kadar askeri personel ile gerekli havaalanı ekipmanının 24 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihlerinde Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına izin vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, ABD askeri uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına izin verilmesine tepki göstermişti. Erakçi, bu kararın Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu.???????

Kaynak: AA
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