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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı
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Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda Bulgaristan uyruklu 2 kadının bel bölgelerine bantla sarılı 2 kilo 305 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen Bulgaristan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.

Ekipler, yolcuların bagaj kontrolleri sırasında Bulgaristan uyruklu E.K.N. ile A.I.Q'nun bel bölgelerinde kabarıklık olduğunu fark etti.

Şüphelilerin üst aramasında, bel bölgelerine bantla sarılmış paketler halinde toplamda 2 kilo 305 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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