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Bulgaristan'dan sıçrayan yangın Yunanistan'ın Meriç ilinde kontrol altına alınamadı

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Bulgaristan'da başlayıp sınırı aşan orman yangını, Yunanistan'ın Meriç iline bağlı Sofulu ilçesine ulaştı; müdahale üçüncü gününde sürüyor. Bölgede 265 itfaiyeci, 12 yaya ekip ve 59 araç görev alırken rüzgarın azalmasıyla iyileşme görülse de yangın kontrol altına alınamadı.

Bulgaristan'da başlayan ve sınırı aşarak Yunanistan'ın Meriç iline bağlı Sofulu ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale çalışmalarının üçüncü gününde devam ettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın İvaylovgrad Belediyesine bağlı Gorno Lukovo köyü yakınlarında başlayan yangın, pazar günü sınırı aşarak Yunanistan tarafındaki Ruşenler ve Küçük Derbent bölgelerine ulaştı.

Yoğun ormanlık alanda çok sayıda noktada yangının sürdüğü, arazinin engebeli olması nedeniyle kara ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının verdiği bilgilere göre, bölgede 265 itfaiyeci, 12 yaya ekip ve 59 araçla yangına müdahale ediliyor.

Uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Rüzgarın şiddetinin azalmasıyla yangının seyrinde sabah saatlerinden itibaren iyileşme gözlendiği ancak yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu ve şu aşamada herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediği belirtildi.

Kaynak: AA
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