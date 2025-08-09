Bulgaristan'dan Gazze İle İlgili Endişeler ve Çağrı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı endişe duyduğunu bildirdi.

Bakanlık, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bulgaristan, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun genişlemesinden derin endişelerini dile getiriyor ve insanlık dışı koşullar altında Hamas tarafından tutulan tüm İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin demografik ve toprak durumunu değiştirmeden, Hamas'ı silahsızlandıracak, askeri ve siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıracak koşullar altında acil bir ateşkes ilanı gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında "Bulgaristan, AB ortaklarıyla birlikte, iki devletli çözüm ilkesine dayalı olarak çatışmanın kalıcı bir çözümü için çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.