Yedi Kızlar Camisi'nde asırlık mevlit geleneği

Bulgaristan'daki Yedi Kızlar Camisi'nde asırlardır sürdürülen mevlit geleneği, bu yıl da bölgedeki Müslümanları bir araya getirdi.

Ülkenin güneydoğusunda, Kirkovo'ya (Kızılağaç) bağlı Podkova (Nalbantlar) köyünde bulunan yaklaşık 600 yıllık Yedi Kızlar Camisi'nde, Hıdırellez dönemine denk gelen geleneksel mevlit töreni düzenlendi.

Osmanlı döneminde 1428 yılında çivi kullanılmadan inşa edilen camide, Bulgaristan'ın güneyindeki ve Yunanistan'ın kuzeyindeki Müslümanlar bir araya geldi.

Bütün şehitler için dualar okunan mevlit törenine, binlerce kişi katıldı.

Ziyaretçiler, caminin çevresindeki kabristanda bulunan ve farklı inanışlara konu olan alanlara da ilgi gösterdi. Bel ağrılarına iyi geldiğine inanılan yaklaşık 600 yıllık Oturma Taşı, sağlık için arasından 3 kez geçildiği rivayet edilen Delikli Taş, ayrıca Diz Taşı ve Baş Taşı ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı.

Yedi Kızlar Camisi efsanesi

Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız, gördükleri bir rüya sonrası çeyizlerini ve tüm mal varlıklarını satıp, toplanan para ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda Yunanistan sınırına yakın Nalbantlar köyündeki camiyi demir çivi kullanmadan bir gecede inşa etmişler. Ancak caminin tamamlanmasının ardından ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha haber alınamamış.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
