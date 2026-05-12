Bulgaristan'da Türk kültür ve sanat derneği Demet, yöresel müzik kültürünü yaşatıyor

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kırcaali iline bağlı Koşukavak (Krumovgrad) kentinde 2012'den bu yana faaliyet gösteren Türk kültür ve sanat derneği Demet, yöresel müzik kültürünü yaşatıyor.

Demet Derneği üyeleri, geleneksel Türk kıyafetlerinin yanı sıra saz ve darbuka eşliğinde seslendirdikleri türkülerle izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı birçok gönüllüyü aynı çatı altında buluşturan dernek, Bulgaristan'ın farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında düzenlenen festival ve etkinliklerde de sahne alarak Balkanlar'daki Türk kültürünü tanıtıyor.

Dernek üyeleri, repertuvarlarında Rumeli türkülerinden Anadolu ezgilerine kadar uzanan geniş müzik yelpazesine yer verirken, sahne performanslarında geleneksel kıyafetler ve folklorik unsurları da ön plana çıkarıyor.

Demet Derneği Başkanı Bakiye Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin dost sohbetleri sırasında atılan adımlarla kurulduğunu belirtti.

Osman, "Kahve içmek için bir araya geldiğimizde aramızdaki kadınların bazıları güzel şarkılar ve maniler söylerdi, biz de onlara katılırdık. Hep birlikte bir karar alarak Türk kültür ve sanat derneği Demet'i kurduk." dedi.

Kuruluş aşamasında 10-12 kişilik bir kadın grubuyla yola çıktıklarını ifade eden Osman, bugün 30'u kadın olmak üzere saz ve darbuka sanatçılarının da katılımıyla 34 kişilik bir topluluğa ulaştıklarını söyledi.

Osman, derneğin bugüne kadar Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede festivallere katıldığını, gittikleri her yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını dile getirdi.

Gençlerin de derneğe ilgi göstermeye başladığını belirten Osman, derneğin 18 yaşından 76 yaşına kadar farklı kuşaklardan üyeleri bir araya getirdiğini söyledi.

Osman, dernek olarak amaçlarının Bulgaristan'da, özellikle Koşukavak ve Kırcaali bölgesinde yaşayan Türk toplumunun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini yaşatmak olduğunu vurgulayarak, bu kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Derneğin sosyal yardımlaşma faaliyetleri de yürüttüğünü anlatan Osman, düzenledikleri kermeslerde baklava, börek ve yöresel yemekler hazırlayıp satarak elde edilen gelirleri hasta çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere ve sağlık desteğine ihtiyaç duyanlara bağışladıklarını söyledi.

Osman, Koşukavak Belediyesinin derneğe önemli destek sağladığını, katıldıkları festivallerin masraflarının büyük bölümünün belediye tarafından karşılandığını kaydetti.

Demet Derneği yönetim kurulu üyelerinden Leyla Yusein de müzik eğitimi almadığını, türkülere olan ilgisinin ailesinden geldiğini belirtti.

Leyla Yusein, annesinin gençlik yıllarında korolarda türküler seslendirdiğini, dayısının ise genç yaşta Sofya Radyosu için türkü kayıtları yaptığını anlattı.

Yusein, derneğin tamamen gönüllülük esasıyla kurulduğunu ve ilk olarak koro olarak faaliyet göstermeye başladığını ifade ederek, yıl içinde en az 2-3 konser ve etkinliğe katıldıklarını, davet edildikleri programlarda da yer almaya özen gösterdiklerini söyledi.

Komünist rejim döneminde uygulanan yasaklar nedeniyle 1975 sonrası doğan kuşakların türkülerle büyüme imkanı bulamadığına dikkati çeken Yusein, bu nedenle geleneksel ezgilerle daha sonraki yıllarda tanıştıklarını vurguladı.

Yusein, annelerden ve ninelerden öğrenilen türküler sayesinde kültürel mirasın yeniden canlandığını belirterek, dernek olarak amaçlarının Koşukavak yöresine ait türküleri yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

Türkçe çalıştaylara da düzenli olarak katıldıklarını söyleyen Yusein, bu etkinliklerde Türk yazarları tanıttıklarını, gelenek ve görenekleri anlattıklarını, zaman zaman da kültürel değerleri tiyatro sahnesine taşıdıklarını dile getirdi.

Yusein, dernek olarak geleneksel hale getirdikleri aşure günü kapsamında, hazırladıkları aşureyi Koşukavak merkezinde yüzlerce kişiye ikram ederek paylaşma kültürünü yaşattıklarını kaydetti.???????

Geleneksel kıyafetlerin kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Yusein, "Sahne kıyafeti olarak annemizin, ninemizin ve dedemizin sandıklarından çıkan geleneksel kıyafetleri giyiyoruz. İnsan geleneksel kıyafetini giydiğinde kendini daha iyi ifade ediyor. Halk tarafından da çok güzel karşılanıyor." diye konuştu.