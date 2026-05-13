Haberler

Bulgaristan'da yeni hükümet, tüm bölge valilerini değiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev liderliğindeki yeni hükümet, 28 bölge valisini görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptı. Bu değişiklik, önceki hükümetin istifasının ardından gerçekleştirildi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev liderliğindeki yeni hükümet, 28 bölge valisini görevden alarak yerlerine yeni atamalar yaptı.

Bakanlar Kurulunca onaylanan kararla Bulgaristan'ın tüm bölgelerinde valiler değiştirildi.

Bulgaristan'da daha önce Rosen Zhelyazkov hükümetinin 11 Aralık 2025'te istifa etmesinin ardından Andrey Gyurov başkanlığında kurulan geçici hükümet 23 Şubat'ta 28 bölge valisinin tamamını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!