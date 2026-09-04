Bobov Dol'da Termik Santral Yakınında Yangın
Bulgaristan'ın Bobov Dol kentindeki termik santral yakınında çıkan yangın, 400 dönüm alana yayıldı. Güneş panelleri zarar gördü, 6 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınamadı, yaralanan yok.
Bulgaristan'ın Köstendil iline bağlı Bobov Dol kentindeki termik santral yakınında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Termik santralin yakınındaki güneş panellerinin altındaki kuru bitki örtüsünü saran yangına, 6 itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Köstendil İl Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Katya Tabachka, basına yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 400 dönümlük alana yayıldığını, güneş enerjisi parkında yaklaşık 1000 dönümlük alanı kaplayan fotovoltaik panellerin de zarar gördüğünü söyledi.
Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Tabachka, ekiplerin alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Yangında yaralanan olmadığı, çıkış nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.