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Bulgaristan'da sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağışlar etkili oldu

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Bulgaristan'da sıcak hava dalgasının ardından etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, başkent Sofya başta olmak üzere 25 ilde su baskınlarına, ulaşım aksamalarına ve elektrik kesintilerine yol açtı. Yetkililer sarı kod uyarısı yaparken, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bulgaristan'daki sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Başkent Sofya başta olmak üzere 25 ilde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, su baskınlarına, ulaşım aksamalarına ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Sofya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ve su basan alt geçitler için yaklaşık 100 ihbar alındığı belirtildi.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, hava durumu nedeniyle Bulgaristan genelinde sarı kod uyarısı verildiğini, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini bildirdi.

Enstitü, sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini, ülke genelinde en yüksek değerlerin 28 ila 33 derece arasında olacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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