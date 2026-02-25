Bulgaristan'da seçimlerin düzenlenmesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor

Bulgaristan'da seçimlerin düzenlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bulgaristan Ulusal Meclisi Anayasa ve Hukuk Komisyonu, Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından yurt dışındaki seçim sandıklarının sınırlandırılmasına yönelik yasaya getirilen vetoyu reddetti.

Yotova, 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliklerinin bazı maddelerini veto ederek, parlamentoya iade etmişti.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde, Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısının 20 ile sınırlandırılmasını öngörüyordu.

Yotova, bu düzenlemenin oy hakkının kullanımını zorlaştırabileceğini ve seçimlere katılımı olumsuz etkileyebileceğini savunmuştu.

Ancak Bulgaristan Ulusal Meclisi Anayasa ve Hukuk Komisyonunda yapılan oylamayla seçim sandıklarının sınırlandırılmasına yönelik yasa değişikliği 11 "evet", 8 "hayır" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı'nın veto kararı, ileriki günlerde Bulgaristan Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda da görüşülecek.

240 sandalyeli Mecliste, veto kararının görüşülebilmesi için en az 121 milletvekilinin katılımı gerekiyor.