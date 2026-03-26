Bulgaristan'da seçim ihlallerine ilişkin ihbarlar büyük oranda arttı

Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesi seçim ihlallerine ilişkin ihbarların Ekim 2024 seçimlerine göre yüzde 500-600 arttığını bildirdi. Ayrıca soruşturmaların sayısı ve gözaltına alınanların sayısı da önemli ölçüde yükseldi.

Dechev, İçişleri Bakanlığının halihazırda seçim suçlarına dair 383 ihbar üzerinde çalıştığını belirterek, 2024 seçimleri öncesi kampanya döneminde bu sayının 52 olduğunu ifade etti.

Açılan soruşturmaların sayısının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Dechev, "Halihazırda 115 dosya bulunuyor. Bu sayı önceki seçimlerde 27 idi." dedi.

Dechev, konuyla bağlantılı gözaltına alınanların sayısının 51'e yükseldiğini, önceki seçimlerde bu sayının 18 olduğunu aktardı.

Sivil toplum kuruluşları, araştırmacı gazeteciler ve vatandaşların seçimlerin adil ve şeffaf yürütülmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Dechev, 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde seçim ihlallerine yönelik ihbarlar için özel bir telefon hattının aktif olacağını hatırlattı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
