Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da Karadeniz kıyısına sürüklenen Gerbera-2 tipi İHA imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında bulunan İHA imha edildi. Savunma Bakanlığı, Varna Deniz Üssü ekibinin incelediği aracın Rus yapımı Gerbera-2 tipi olduğunu ve patlayıcı taşımadığını bildirdi.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında bulunan insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın bulunmasının ardından Varna Deniz Üssü'nden bir ekibin bölgeye sevk edildiği ve araç üzerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın denize düşerek dalgalarla kıyıya sürüklendiğinin değerlendirildiği, gövdesinde herhangi bir yazı bulunmayan aracın Rus yapımı "Gerbera-2" tipi olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.

İHA'nın gerekli güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu yerde imha edildiği ve üzerinde patlayıcı madde taşımadığının tespit edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler48

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı

Hastanede iğrenç olay! Belediye başkanı kapıyı açınca şoke oldu
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı45

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı24

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar dünya onu konuşuyordu, şimdi okul okuyor