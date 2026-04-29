Bulgaristan'da Belene Toplama Kampı mağdurları, hükümetin 'hafıza mekanlarına' sahip çıkmasını istedi

Bulgaristan'da 1989'da çöken komünist diktatörlüğün kurduğu Belene Toplama Kampı'nın mağdurları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, komünist rejim dönemindeki baskıların simgelerinden biri kabul edilen kampın korunarak "hafıza mekanına" dönüştürülmesi için hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Bulgaristan Haber Ajansında (BTA) düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerçek ve Hafıza Vakfı kurucusu ve gazeteci Hristo Hristov, Bulgaristan'da komünist dönemdeki siyasi baskılarla bağlantılı anma ve hafıza mekanlarına yönelik kalıcı bir devlet politikasının bulunmadığını söyledi.

Hükümetin hafıza mekanlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yeterli adım atmadığını belirten Hristov, "Devletin bakımını üstlendiği tek bir anıt bile yok. Bu tür yerlere yatırım yapmadığı gibi, onların korunmasıyla da ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

Hristov, 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla kamp alanının bir bölümünün yönetiminin, beş yıl içinde anma parkı inşa edilmesi amacıyla Belene Belediyesine devredildiğini hatırlatarak, aradan geçen süreye rağmen projenin tamamlanmadığını ve yapıların restore edilmediğini dile getirdi.

Toplantıda konuşan Belene Kampı mağdurlarından Osman Mahrem, Belene'nin yalnızca geçmişin acı hatıralarını taşıyan bir mekan olmadığını, aynı zamanda totaliter rejimlerin yol açtığı insan hakları ihlallerinin unutulmaması açısından tarihi bir sembol niteliği taşıdığını belirtti.

Belene kampında suçsuz siyasi mahkum olarak hapis yatan Ali Şahmedov'un kızı ve Balkanlar'da Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAHAD) Genel Başkanı Safiye Yurdakul ise 40 eski Belene mahkumuyla, kamp alanında bir sergi açılması için defalarca belediyeye başvuruda bulunduklarını ancak 2018'den bu yana buna izin verilmediğini söyledi.

Katılımcılar, Bulgaristan'ın diğer eski Doğu Bloku ülkelerinde olduğu gibi komünist dönem mağdurlarının anısını yaşatacak mekanların korunması konusunda daha aktif politika izlemesi gerektiğini vurgulayarak, Belene'nin ulusal anıt statüsüne kavuşturulması, kapsamlı şekilde restore edilmesi ve devlet korumasına alınması çağrısında bulundu.