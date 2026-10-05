Bulgaristan'da başkent Sofya dahil bomba ihbarları sonrası çalışanlar tahliye edildi

Bulgaristan'da başkent Sofya dahil bomba ihbarları sonrası çalışanlar tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ülkenin farklı bölgelerine ulaştığı, bazı kurumlarda çalışanların tahliye edilip polisin güvenlik kontrolü yaptığı belirtildi.
Bulgaristan'da, başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.
Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.
İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.