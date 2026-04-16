Bulgaristan Petrol ve Doğalgaz Birliği: Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Şimdiye Kadarki En Ciddi Kriz

SOFYA, 16 Nisan (Xinhua) -- Bulgaristan'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı 28 Şubat'tan bu yana benzin ve mazot fiyatlarında büyük artışlar yaşandığı bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Gelir Ajansı Genel Müdürü Milena Krastanova çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, çatışmaların başlamasından bu yana benzinin yüzde 19,9, mazotun ise yüzde 38,8 arttığını söyledi.

Krastanova, çatışmaların başlamasından bu yana perakende akaryakıt piyasasına yönelik yürütülen günlük izleme çalışmalarıyla söz konusu verilerin toplandığını açıkladı.

Bulgaristan Petrol ve Doğalgaz Birliği Genel Müdürü Andrey Delchev ise durumu "şimdiye kadar yaşanan en ciddi kriz, piyasaların karşılaştığı en ciddi sıkıntı ve en ciddi fiyat artışı" diye niteledi.

Delchev, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Bu böyle devam ederse, durum kötüye gidecek" dedi.

Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji fiyatları hızla yükselirken, artan akaryakıt maliyetlerinin ulaşım, mal ve gıda fiyatlarına yansıyarak dünya genelinde enflasyonist baskıları artırması bekleniyor.

