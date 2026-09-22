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Bulgaristan'da Portekiz büyükelçisi evinde ölü bulundu

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Portekiz'in Sofya Büyükelçisi Ana Maria Ribeiro da Silva, 66 yaşında Sofya'daki konutunda ölü bulundu. İlk incelemede şiddet izine rastlanmazken ölüm nedeni araştırılıyor.

Portekiz'in Sofya Büyükelçisi Ana Maria Ribeiro da Silva, Sofya'daki evinde ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Ulusal basındaki haberlere göre, 66 yaşındaki Ribeiro da Silva, Lozenets semtindeki konutunda hayatını kaybetti. Büyükelçilik çalışanları, Ribeiro da Silva'nın işe gelmemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Ribeiro da Silva'nın cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemelerde şiddet izine rastlanmazken ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

PARİS, HELSİNKİ, MOSKOVA VE VİYANA'DA GÖREV YAPTI

Ribeiro da Silva, Aralık 2020'den bu yana Portekiz'in Sofya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Bulgaristan'a atanmadan önce Slovakya'da görev yapan Ribeiro da Silva, Portekiz'de Dışişleri Bakanı ile Parlamento Başkanı'nın danışmanı olarak görev aldı.

Lizbon Üniversitesinde hukuk eğitimi alan Ribeiro da Silva, diplomatik kariyeri boyunca Paris, Helsinki, Moskova ve Viyana'da görev yaptı.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova da Ribeiro da Silva'nın vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve Portekiz halkına başsağlığı diledi.

Yotova, Ribeiro da Silva'nın profesyonelliği, özverisi ve insani yönüyle Bulgaristan ile Portekiz arasındaki dostane ilişkilerin gelişiminde önemli iz bıraktığını belirtti.

Kaynak: AA
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