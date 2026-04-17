Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova'dan vatandaşlara seçimlerde oy kullanma çağrısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesi vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. Yotova, ülkede acil sorunlara odaklanılması ve güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yotova, seçim sürecindeki siyasi tartışmaların sona ermesinin ardından ülkede acil sorunlara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, Bulgaristan'ın bir an önce güçlü bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Yotova, vatandaşların yolsuzluktan arındırılmış, adalet sağlayan ve geleceğe yön veren bir devlet talep ettiğini belirterek, "Birkaç ay önce binlerce vatandaşımız sokaklara ve meydanlara çıkarak yolsuzluktan arındırılmış bir devlet talep etti. Protestolar, hiçbir iktidarın vatandaştan daha güçlü olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Son beş yılda sekizinci kez seçim yapılacağını hatırlatan Yotova, bazı siyasi aktörlerin seçimlerin gereksiz olduğu yönündeki söylemlerine rağmen vatandaşların yaşam koşulları ve ülkenin geleceği için oy kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Yotova, vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulunarak, seçimlerin Bulgaristan'ın geleceğini belirleyecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
