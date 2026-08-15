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Yotova'dan Hasanov'a Hoşgörü Vurgusu

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, Başmüftü Hasanov'u kabul ederek dini topluluklar arasındaki hoşgörü ve barış geleneğinin korunması gerektiğini vurguladı, gençlerin evrensel değerlerle yetiştirilmesi üzerinde duruldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Ahmed Hasanov ile makamında görüştü.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yotova, Hasanov'u kabul etti.

Görüşmede Yotova, göreve seçilmesi dolayısıyla Hasanov'u tebrik ederek ülkedeki dini topluluklar arasında yüzyıllar içinde oluşan anlayışın güçlendirilmesi çalışmalarında başarılar diledi.

Bulgaristan'da dini topluluklar arasında barış ve hoşgörü geleneğinin bulunduğunu belirten Yotova, "Bu gelenek, Avrupa'daki diğer ülkelere örnek olabilir. Karşılıklı saygıya dayalı bu modeli ortak çabalarla korumalı ve güçlendirmeliyiz. Çünkü bu yalnızca ulusal çıkarlarımız açısından değil, tüm vatandaşlarımız açısından da faydalıdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, gençlerin hangi dine mensup olurlarsa olsunlar evrensel değerlerle yetiştirilmesi konusu ele alındı.

Dini topluluklar arasındaki anlayışın toplumda radikal görüşlerin yayılmasını önlediğini kaydeden Yotova, "Gençlerle konuşmalı, onlara birlikte yaşama tarihimizden bahsetmeli ve ortak değerlerimizin oluşmasında barışın geniş anlamdaki önemini anlatmalıyız." dedi.

Yotova, tüm kurumların bu doğrultuda birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Sofya'daki Yüksek İslam Enstitüsünün faaliyetleri de ele alındı. Henüz akreditasyonu bulunmayan enstitünün devlet desteğiyle kendisine ait bir binaya kavuştuğu aktarıldı.

Yotova ve Hasanov, yetkin kadroların yetiştirilmesinin toplumda dinin geleneksel değerlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı konusunda mutabık kaldı.???????

Hasanov, görüşme dolayısıyla Yotova'ya teşekkür ederek tüm devlet kurumlarıyla diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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