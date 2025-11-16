Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü Ziyaret Etti

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliş ve bölge müftüleri Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu makamında ziyaret etti.

Müftüler arasında görüş alışverişinde bulunuldu, bölgesel dini hizmetler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında Aksu, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Kırcaali Yeni Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine davet edildi.