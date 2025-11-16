Haberler

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü Ziyaret Etti

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulunarak bölgedeki dini hizmetler ve işbirliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Aksu, Aliş'i Kırcaali Yeni Cami ve Külliyesi'nin açılışına davet etti.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliş ve bölge müftüleri Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu makamında ziyaret etti.

Müftüler arasında görüş alışverişinde bulunuldu, bölgesel dini hizmetler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında Aksu, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Kırcaali Yeni Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine davet edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.