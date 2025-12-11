Haberler

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, Vergi Artışları ve Yolsuzluğa Tepki Protestolarının Ardından İstifa Etti

Güncelleme:
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, 2026 bütçesindeki vergi ve sosyal güvenlik artışlarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar sonrasında hükümet üyeleriyle birlikte istifa etti. Jelyazkov, halkın taleplerinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, 2026 bütçesinde öngörülen vergi ve sosyal güvenlik artışlarına karşı Bulgaristan genelinde düzenlenen kitlesel protestoların ardından hükümet üyeleriyle istifa etti. Jelyazkov, "Protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz, taleplerine kulak veriyoruz" dedi.

Başbakan Rosen Jelyazkov ve kabinesi istifa kararı aldı. Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylamasından hemen önce iktidar partisinin önde gelen isimleriyle yaptığı bir toplantının ardından istifa kararını duyurdu.

Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak, "ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği" gösteren Rosen Jelyazkov, toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istediklerini söyledi.

Başbakan Jelyazkov, "Protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz, taleplerine kulak veriyoruz ve istifa ediyoruz. Her yaştan, etnik kökenden ve dinden insanlar istifa çağrısında bulundu. İşte bu nedenle, bu toplumsal enerjinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Basın toplantısı sonrasında, Parlamento'da güven oylamasına geçildi, gerekli çoğunluk sağlanmadığından oturuma son verildi.

Ülke 1 Ocak'ta avroya geçmeye hazırlanıyor

Hükümetin 2026 bütçe planlarının kamuoyuna yansımasıyla son haftalarda başlayan protestolar, genel ekonomi politikasına ve yolsuzlukla mücadele edilmemesine yönelik geniş bir hoşnutsuzluğa dönüşmüştü.

En son dün başkent Sofya ve Bulgaristan'ın diğer şehirlerinde on binlerce kişi "İstifa! İstifa!" ve "Mafya dışarı!" sloganlarıyla sokağa dökülmüş, protestolar büyük ölçüde barışçıl geçmişti. Hükümet, yoğun tepkilerin ardından tartışmalı bütçe tasarısını geri çekmişti.

Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1 Ocak'ta avroyu para birimi olarak kabul etmeye hazırlanan Bulgaristan'ı, "Avrupa Birliği'nin en yolsuz ikinci ülkesi" olarak sıralıyor; ilk sırada ise Macaristan bulunuyor. AB İstatistik Ofisi'ne göre Bulgaristan aynı zamanda AB'nin en yoksul ülkesi.

Kaynak: ANKA / Güncel
