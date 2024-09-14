Bulgar Kadın, Ezan Etkisiyle Müslüman Oldu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde duyduğu ezandan etkilenen Bulgar Milene Dzhamazova, Müslümanlığı seçti.

Tanıdıklarını ziyaret için geldiği Hekimhan'da duyduğu ezandan etkilenip Müslüman olmaya karar veren 48 yaşındaki Milene Dzhamazova için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Geç, Dzhamazova'ya İslam hakkında bilgi verdi.

Kelimeişehadet getiren kadın, "Gülümser" adını alarak Müslüman oldu. Törende Dzhamazova'ya, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve meali ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Dzhamazova, ezanı dinledikten sonra çok duygulandığını ve kendini huzurlu hissettiğini, Müslüman olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.