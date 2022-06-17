Bülent Arınç'tan Mehmet Metiner'e: 'Sen Ne Bir Kürt Kadar Mert Ne de Bir Müslüman Kadar Ahlaklısın'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Kral çıplak demenin vaktidir" sözlerine tepki gösteren eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'e, "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira ve hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil… Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın" diye yanıt verdi.

AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın dünkü toplantısında söylediği "Kral çıplak demenin vaktidir" sözlerine bir televizyon kanalında tepki gösteren Mehmet Metiner'e bugün yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Arınç'ın açıklaması şöyle:

"İNSAN OMURGASI 33 KEMİKTEN OLUŞUR. SENİNKİ İSE YALAN, İFTİRA VE HASETTEN İBARET ÜÇ KIKIRDAKTAN MÜTEŞEKKİL"

"Kifayetsiz, muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana! İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira ve hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! 'Gerektiği zaman hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür.'

"HADEP'TE SİYASET YAPARKEN MİLLİ GÖRÜŞ YILLARINDAN NEDAMET GETİRDİN"

AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. HADEP'te siyaset yaparken Milli Görüş yıllarından nedamet getirdin. Liberal oldun, Kürtlüğünden nedamet duydun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kuytuda, köşede dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'a ağzı alınmayacak hakaretler ettin. Hakaretlerini önce 'PKK komplosu' diyerek reddettin, bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldın.

"DAVAM, GÖNÜL TAHTIMDA HUZUR VE SÜKUNETLE OTURMAKTA"

Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Benim aidiyetim ne kişilere ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır; yalnızca yüce Allah'a ve onun bana emrettiği değerler bütününe sadığım. O yüzden hangi mevkide olursam olayım, doğru bildiklerimi her daim söyledim. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedim.

Eğilmedim, bükülmedim! Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtımda huzur ve sükunetle oturmakta. Sizlerin bugün 'dava' dediği şey, dünyevi ihtiraslara batmış, gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın.

"SEN NE BİR KÜRT KADAR MERT NE DE BİR MÜSLÜMAN KADAR AHLAKLISIN"

Fikirlerim, ideallerim ve davamın bahçesinde gönlüm ferahtır. Bu bahçeyi terk edenler ise hezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve Hakk'ın terazisinde bir kuş tüyü kadar sıklet çekememektedir.

Maalesef davamın değerler bütününü hazmetmişler azınlıkta kalırken sen ve senin gibilerin çoğunluğu galebe çaldı. Geceleri başımı yastığa koyarken hayıflandığım tek şey budur. Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın."

NE OLMUŞTU

Mehmet Metiner, TV100'de dün yayınlanan "Sağlı Sollu" programında Arınç'ın açıklamalarına yönelik şöyle konuşmuştu:

"Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar. Biz, 'kral çıplak' demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin, TV100'de karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim, mücadele tarihimizde, geçmişimizde. İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İfadelerin hepsi aşağılık."

ANKA / Güncel