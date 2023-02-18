Bülent Arınç'tan bir seçim çıkışı daha: Erteleme için partiler uzlaşmazsa kaos çıkar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ertelenmesi yönünde çağrı yapan Bülent Arınç, muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. Tepkilere yanıt veren Arınç, "Partiler anlaşmazsa gerisini onlar düşünsün. Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Seçimi yapmakla görevli olan kurum 'Bu bana yetişmez' diyebilir. Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak." dedi.

Eski TBMM Başkanı, AK Parti kurucularından Bülent Arınç Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesi yönünde bir çağrı yapmıştı.

Arınç, "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir." ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM İÇİN 3 SEÇENEK ÖNGÖRDÜ

Muhalefetin tepki açıklamalarının ardından Arınç, Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu. Seçim için 3 seçenek öngördüğü söyleyen Arınç, "Birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması" dedi.

"BİR PARTİYLE GÖRÜŞTÜYSEM NAMERDİM"

Arınç açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta Cumhurbaşkanı, AK Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür.

"UZLAŞILMAZSA KAOS ÇIKAR"

Partiler anlaşmazsa gerisini onlar düşünsün. Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle'nin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak.

"SAVAŞ HALİNDEN BETER BİR ŞART GÖRÜYORUZ"

Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78'inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz.

"YSK'NIN YETKİSİ BAL GİBİ DE VAR"

YSK'nın seçimleri ertelemek için yetkisi bal gibi var. 79. maddede bunu anlatıyor. Madde 'seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM'ye bağlama… Başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili."

MUHALEFET KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi kanadından ilk açıklamasının ardından Arınç'a tepki gelmiş ve yetkililer seçimlerin zamanında yapılması taraftarı olduklarını belirtmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz." demişti.