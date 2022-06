Bülent Arınç'ın "özel hayat" imasına Mehmet Metiner'den yanıt: Ben bir insanım, günahlarım olabilir

Ak Parti'nin kurucuları arasında yer alan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz gün düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada AK Parti yönetimine eleştirilerde bulundu.

Toplantıda konuşma yapan Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

METİNER: İNŞALLAH PARTİMİZDEN İHRAÇ OLUR

Bülent Arınç'ın bu çıkışına eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den sert tepki geldi. Metiner, "'Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.'' ifadelerini kullandı.

ARINÇ'TAN METİNER'E AĞIR SÖZLER

Arınç ise Metiner'in sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Kifayetsiz, muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" sözleriyle cümlesine başlayan Arınç, "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! 'Gerektiği zaman, hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür" dedi.

"ÖZEL HAYATINLA İLGİLİ AİLENE HÜRMETİMDEN KONUŞMUYORUM"

Arınç paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Benim aidiyetim ne kişilere, ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır, yalnızca yüce Allah'a ve onun bana emrettiği değerler bütününe sadığım. O yüzden hangi mevkide olursam olayım doğru bildiklerimi her daim söyledim. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedim. Eğilmedim, bükülmedim! Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtımda huzur ve sükunetle oturmakta. Sizlerin bugün "dava" dediği şey, dünyevi ihtiraslara batmış. gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Fikirlerim, ideallerim ve davamın bahçesinde gönlüm ferahtadır. Bu bahçeyi terk edenler ise hezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve Hakk'in terazisinde bir kuş tüyü kadar siklet çekememektedir."

METİNER'DEN CEVAP: NAMERTÇE İMALARDA BULUNMASIN

Mehmet Metiner ise Arınç'a çağrıda bulunarak "Bu akşam saat 20.30'da Haber Global'de katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını, senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir bir anlatacağım. Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum" dedi. Söz ettiği programda söz alan Metiner, Arınç'ın kendisiyle ilgili sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Bugüne kadar kimsenin kişisel kusurlarıyla, günahlarıyla, özel hayatlarıyla uğrayan namertlerden olmadım. Bundan sonra da olmayacağım inancım bunu yasakladığı için. Ben birisini eleştirdiysem siyasal düşüncelerinden dolayıdır. Birisi de beni eleştirecekse bundan dolayı eleştirsin. Varsa bildiği bir şey namertçe imalarda bulunarak bunun arkasına sığınmasın, itibar suikastına girişmesin. Varsa bildiğini açıklasın. Tehdit ve şantajları bize sökmez.

"KİŞİSEL GÜNAH VE HATALARIM OLABİLİR"

Ben bir insanım; kişisel günahlarım ve hatalarım olabilir. Ama veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Başkasının gizlisini saklısını araştırmak, bu bilgiyi kullanmak haramdır. Ahlak budur. Düşmanımın mert olmasını istiyorum. Bugüne kadar kimsenin gölgesine sığınarak siyaset yapmadım. Hiçbir kimsenin de adamı olmadım. Buradan söyleyecek çok sözüm vardı. Ama siyaseti de tartışmayı da tehdit ve şantaja indirgeyecek kadar FETÖ ahlakıyla konuşlandırmış bir insana cevap vermeyi bile zül addediyorum. Kendisine 'ahmak' diyen bir insanı bundan sonra hiçbir şekilde muhatap almayacağımı da buradan duyuruyorum. Ahmak olanlarla işimiz yok."