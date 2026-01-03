ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Arınç: "Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin Toplanmasını İvedilikle Talep Etmeli"

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, " Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını ivedilikle talep etmeli ve somut adımların atılması yönünde elinden gelen tüm çabayı göstermelidir" ifadesini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumunu ve egemenlik ihlalini en güçlü şekilde kınıyorum. Venezuela ile olan müspet ilişkilerimiz ve Devlet Başkanı Maduro'nun Filistin'nin haklı davasındaki tutumu hepimizin malumudur. Bu bağlamda Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını ivedilikle talep etmeli ve somut adımların atılması yönünde elinden gelen tüm çabayı göstermelidir" ifadesini kullandı.