Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Arınç: "Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin Toplanmasını İvedilikle Talep Etmeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumunu kınayarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep etmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, " Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını ivedilikle talep etmeli ve somut adımların atılması yönünde elinden gelen tüm çabayı göstermelidir" ifadesini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumunu ve egemenlik ihlalini en güçlü şekilde kınıyorum. Venezuela ile olan müspet ilişkilerimiz ve Devlet Başkanı Maduro'nun Filistin'nin haklı davasındaki tutumu hepimizin malumudur. Bu bağlamda Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını ivedilikle talep etmeli ve somut adımların atılması yönünde elinden gelen tüm çabayı göstermelidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı