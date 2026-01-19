Buldan'da Tripolis Elo Satranç Turnuvası yapıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Tripolis Elo Satranç Turnuvası düzenlendi.

Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuva, 17-19 Oca'ta Hacı Perihan Vural Ortaokulu'nda yapıldı.

Bireysel İsviçre sistemiyle oynanan ve 60 dakika + 30 saniye eklemeli zaman temposu uygulanan uluslararası nitelikteki turnuvaya, 13 ilden her yaş grubundan yerli ve yabancı toplam 130 sporcu katıldı.

İl Satranç Federasyonu Temsilcisi İsmail Sarı, Buldan'ın tarihi, tekstili ve kültürel yapısıyla önemli bir ilçe olduğunu belirterek, satranç sporuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üç kategoride düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.