Buldan'da Tripolis Elo Satranç Turnuvası yapıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen Tripolis Elo Satranç Turnuvası, 17-19 Ocak tarihlerinde Hacı Perihan Vural Ortaokulu'nda yapıldı. 13 ilden toplam 130 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi.

Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuva, 17-19 Oca'ta Hacı Perihan Vural Ortaokulu'nda yapıldı.

Bireysel İsviçre sistemiyle oynanan ve 60 dakika + 30 saniye eklemeli zaman temposu uygulanan uluslararası nitelikteki turnuvaya, 13 ilden her yaş grubundan yerli ve yabancı toplam 130 sporcu katıldı.

İl Satranç Federasyonu Temsilcisi İsmail Sarı, Buldan'ın tarihi, tekstili ve kültürel yapısıyla önemli bir ilçe olduğunu belirterek, satranç sporuna ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üç kategoride düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

