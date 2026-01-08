Haberler

Buldan'da kuvvetli fırtına, baca kapağını uçurdu, ağacı devirdi

Buldan'da kuvvetli fırtına, baca kapağını uçurdu, ağacı devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve araçların zarar görmesine neden oldu. Bir evin baca kapağı uçarken, çok sayıda ağaç da zarar gördü.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle bir evin baca kapağı uçtu, bir ağaç devrilirken, bazı ağaçların da dalları kırıldı.

Buldan'da gece saatlerinde çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dörteylül Mahallesi'nde bir binanın bacasının kapağı kuvvetli fırtına nedeniyle uçarak yol kenarında park halindeki bir otomobile zarar verdi. Fırtına nedeniyle gece saatlerinde Ahmet Nadir Özlen İlkokulu'nun bahçesindeki bir servi ağacı da devrildi.

Ayrıca Yenimahalle ve Cumhuriyet mahalleleri arasındaki yol üzerindeki çam ağaçlarının kırılan dalları da park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir