Bulanık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
Muş'un Bulanık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Rüstemgedik beldesindeki Bedevi Baran İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ilçenin dört bir yanında fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bir fidan dikerek geleceğe umut olduklarını ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

"Ormanlar içtiğimiz suyun, soluduğumuz huzurun teminatıdır. Bu kutsal emaneti korumak için gece gündüz demeden çalışan büyük bir aileyiz. Ormanlarımız için yorulmadan, zor arazilerde, orman yangınlarında, şehit verdiğimiz kardeşlerimizin hatırasını yaşatmak bizler için bir onur borcudur. Her fidan o kahramanların emanetine sahip çıkışımızın bir göstergesidir. Bu fidanlar büyüyecek, kök salacak, gölge verecek, bir gün şehitlerimiz gibi geleceğe nefes olacak."

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Engin Arli, Rüstemgedik Belediye Başkan Çetin Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

