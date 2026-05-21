Muş'un Bulanık ilçesinde Anadolu Lisesi mezuniyet töreni düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı. Okul müdürü Muzaffer Sarı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, ardından gösteriler ve kep atma etkinliğiyle mezuniyet kutlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan okul müdürü Muzaffer Sarı, mezuniyet heyecanını velilerle birlikte yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sarı, "Hayatınızın önemli bir dönemini bugün geride bırakıyorsunuz. Okul koridorlarında başlayan dostluklar, sınıflarda verilen emekler, sınav heyecanları ve başarılarınız artık en kıymetli hatıralarınız arasında yer alacak. Sizler sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz aynı zamanda hayata daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bireyler olarak adım atıyorsunuz." dedi.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı, öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
