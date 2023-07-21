Bulanık'ta 1 kişinin öldüğü kan davası barışla sonuçlandı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 12 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

12 yıl önce Erentepe beldesinde Kaya ve Görgülü aileleri arasında başlayan kan davası, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla noktalandı. Erentepe Selahattin Eyyub-i Camisinde düzenlenen barış törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, hayırlı bir iş için toplandıklarını söyledi. Oluşturulan barış köprüsünü muhafaza ve idame ettirmenin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kaymakam Ocak, "Bu hayrınızı her şeyden önce Allah'u Teala kabul etsin. Aynı dinin mensuplarıyız ve aynı dinden kardeşleriz. Kardeşlerimize, iki ailenin fertlerine, reislerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu köprüyü inşa eden, araya girenler var. Din görevlilerimize, kanaat önderlerimiz, belde başkanlarımız var. Böyle bir barışı yaptıkları için Allah onlardan razı olsun. Bizleri de bu ortamda bulunmamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle Allah hayrınızı kabul etsin. Dinimizin men ettiği, kardeşin kardeşe küstüğü hadisesini bu güzel camide bitirdiğimiz için Allah'a hamd ediyorum" dedi.

Barış törenine katılan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de, bir anlık öfkeyle 2 aile arasında olay yaşandığını hatırlatarak, "Sağ olsun Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın öncülüğünde ve güvenlik kuvvetlerimizin gayretleri sonucu bugün burada Kur'an-ı Kerim'in huzurunda ve hakemliğinde tekrar eski kardeşlik günlerimize dönme sözünü verdik. Bizde buna şahitlik ettik. Müslümanların birbirlerine karşı hoşgörülü ve merhametli olmaları gerektiğini, özellikle coğrafyamızda hocalarımızın aralarında husumet bulunan aileleri barıştırmak için önderlik yapmaları ve fedakarca çalışmaları çok önemlidir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu barışımızın da kalıcı olması ve diğer kavgalara da örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, duaların yapılması ve tarafların el sıkışmasıyla sona erdi.