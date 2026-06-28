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Bulancak'ta denize girilmesine izin verilmiyor

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Giresun'un Bulancak ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm kıyı ve plajlarda denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, can güvenliği için vatandaşları yasağa uymaya çağırdı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, ilçe genelindeki tüm kıyı ile plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Paylaşımda, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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