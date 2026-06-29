Giresun'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Talipli köyü mevkisinde A.C.P. (52) idaresindeki 06 EKN 754 plakalı motosiklet, aynı istikametteki S.T. (75) yönetiminde bulunan 28 AS 647 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Bulancak İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak