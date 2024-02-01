Üye Girişi
Haberler

Bulancak'ta İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni Mahallelerinde Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni mahallelerindeki üstyapı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çalışmalar kapsamında asfalt, küp taş, renkli parke ve ışıklandırma gibi yenilikler yapılacak.

Bulancak'ta İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni mahallelerindeki üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, yaptığı açıklamada, her iki mahalleyi de asfalt çalışması, küp taş, renkli parke ve ışıklandırmayla yeni bir görüntüye kavuşturacaklarını belirtti.

Hamdi Uzunalioğlu Caddesi ve hastane güzergahında küp taş kaldırım çalışmalarına başlandığını da aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Kaldırımların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt kaplaması yapılacak. Çalışmalar her iki mahallemizin tüm ana yollar ve sokaklarında sürdürülerek hızla tamamlanacaktır. Süreçte vereceğimiz rahatsızlık için komşularımızdan özür dilerken, sonrasında keyfini hep birlikte süreceğimiz güzelliklerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Yakar Yerel Haberler Belediye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title