Bulancak'ta İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni Mahallelerinde Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bulancak'ta İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni mahallelerindeki üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, yaptığı açıklamada, her iki mahalleyi de asfalt çalışması, küp taş, renkli parke ve ışıklandırmayla yeni bir görüntüye kavuşturacaklarını belirtti.

Hamdi Uzunalioğlu Caddesi ve hastane güzergahında küp taş kaldırım çalışmalarına başlandığını da aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Kaldırımların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt kaplaması yapılacak. Çalışmalar her iki mahallemizin tüm ana yollar ve sokaklarında sürdürülerek hızla tamamlanacaktır. Süreçte vereceğimiz rahatsızlık için komşularımızdan özür dilerken, sonrasında keyfini hep birlikte süreceğimiz güzelliklerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."