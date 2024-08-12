Bulancak'ta İş Makinesi Operatörlüğü Kursu Tamamlayanlara Belgeler Verildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 8 kişiye belgeleri takdim edildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla bitirenlere belgeleri verildi.
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 8 kişiye yönelik iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi.
Kaymakamlık binasında düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 8 kişiye belgeleri verildi.
Kursiyerlere sertifikalarını, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç takdim etti.