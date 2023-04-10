"Bul doluyu al parayı" oyununda akıl almaz hile! Bakın vatandaşları nasıl kandırıyorlar

İstanbul'da kurulan bir tezgaha gelen vatandaşlar, sesin borudan geldiğine inanıp oyuna dahil oluyor. Ancak sallanan boruların hepsi boş. Çünkü tezgahı kuran kişi ses düzeneğini kollarına yerleştirmiş.

İstanbul Eminönü'nde bulunan Galata Köprüsü'nde vatandaşların dolandırıldığı anlar kayıt altına alındı. Bir kişi, önüne koyduğu 4 borudan dolu olanı vatandaşların bulmasını istiyor.

KOLUNA DÜZENEK KURMUŞ

Dolu boruyu bulamayan vatandaşlar ise paralarından oluyor. Dolandırıcı şahsın kollarına ses düzeneği yerleştirdiği, tezgaha gelen vatandaşın da sesin borudan geldiğine inanıp oyuna dahil olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLENİNCE SİNİRLENDİ

Ancak sallanan boruların hepsinin boş olması nedeniyle vatandaşlar da anlayamadıkları bir şekilde oyunu kaybediyor. Söz konusu durum bir vatandaşın yaşananları videoya alıp gerçekleri yazmasıyla ortaya çıktı. Görüntülendiğini fark eden şahıs, videoyu çeken kişiye küfür ederken; sosyal medyada gündem olan video sonrasında kullanıcılar da hem dolandırıcılara hem de bu oyuna kanan vatandaşlara tepki gösterdi.