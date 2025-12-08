Haberler

Romanya'nın başkenti Bükreş'te seçmenler belediye başkanını belirlemek üzere sandığa gitti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan yerel seçimlerde, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Ciprian Ciucu, oyların %35,01'ini alarak belediye başkanı seçildi. Seçimlerde katılım oranı %32,71 olarak kaydedildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te seçmenler, dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 21.00'de sona ererken, katılım oranı ise yüzde 32,71 olarak açıklandı.

Romanya Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 90'ı açılan sandıklarda, Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve aynı zamanda Bükreş'in altıncı sektör belediye başkanı Ciprian Ciucu oyların yüzde 35,01'ini alarak Bükreş Belediye Başkanı seçildi.

Yaklaşık 1,8 milyon seçmenin bulunduğu ve 17 adayın yarışa katıldığı seçimlerde Bükreş'te neredeyse 589 bin kişi oy kullandı.

Yeni seçilen belediye başkanı Bükreş'in trafik, altyapı, ısıtma sistemi, hava kirliliği ve hızlı kentleşme gibi sorunlarıyla karşı karşıya.

Romanya'da 18 Mayıs 2025 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimini eski Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan'ın kazanmasının ardından boşta kalan Bükreş Belediye Başkanlığı için 7 Aralık'ta seçim yapılması kararı alınmıştı.

