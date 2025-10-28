Haberler

Bükreş'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Bükreş'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona önemli isimler katıldı. Resepsiyonda Türkiye-Romanya dostluğu vurgulandı ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Savunma Bakanı Liviu Ionut Mosteanu, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Avrupa Yatırım ve Projeler Bakanı Dragos Nicolae Pislaru, Senato Başkan Yardımcısı Mihai Cotetl, eski Başbakanlar Victor Ponta ve Adrian Nastase ile eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Predoiu, sözlerini Türkçe söylediği "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ve "Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk yaşasın." ifadeleriyle tamamladı.

Başkentteki Ateneul Roman Opera Salonu'nda düzenlenen resepsiyon kapsamında, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.