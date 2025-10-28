Bükreş'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Savunma Bakanı Liviu Ionut Mosteanu, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Avrupa Yatırım ve Projeler Bakanı Dragos Nicolae Pislaru, Senato Başkan Yardımcısı Mihai Cotetl, eski Başbakanlar Victor Ponta ve Adrian Nastase ile eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Predoiu, sözlerini Türkçe söylediği "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ve "Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk yaşasın." ifadeleriyle tamamladı.

Başkentteki Ateneul Roman Opera Salonu'nda düzenlenen resepsiyon kapsamında, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.