Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bukele, Haiti'de kaybolan 4 asker için operasyonun çeteleri yok edebileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Haiti'de pusuda kaybolan 4 Salvadorlu askeri kurtarmak için başlatılan operasyonun çeteleri yok edebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Haiti'ye 2 binden fazla asker konuşlandırıldığını belirten Bukele, bunun işgal sayılamayacağını kaydetti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'nin varoşlarında kurulan pusuda kaybolan 4 Salvadorlu askeri kurtarmak için başlatılan operasyonun, ülkedeki çeteleri tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori'nin El Salvador'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bukele, Haiti'deki güvenlik krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El Salvador'un çetelerle mücadeledeki tecrübesine dikkati çeken Bukele, "Buradaki (El Salvador) çetelerin kökünü nasıl kazıdıysak, oradakileri de bitirebiliriz. Onları yok etmemizi isteyip istemedikleri tamamen Haiti halkının ve yönetiminin kendi kararıdır." ifadesini kullandı.

Bukele, başkent Port-au-Prince'te çetelerin kurduğu pusu sonrası kaybolan 4 Salvadorlu askeri kurtarmak ve bölgede düzeni sağlamak amacıyla Haiti'ye 2 binden fazla asker konuşlandırıldığını hatırlatarak, ülkedeki çeteleri tamamen ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Haiti'ye yönelik asker sevkiyatının, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşların desteklediği geniş çaplı bir operasyona dönüştüğünü vurgulayan Bukele, bunun bir "işgal" olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

El Salvador ordusunun Haiti'deki varlığına değinen Bukele, şunları kaydetti:

"Biz işgalci bir ordu değiliz, neokolonyalist bir niyetimiz de yok. Haiti halkını tahakküm altına almak gibi bir hedefimiz bulunmuyor. Ulusal ve uluslararası tüm düzeylerden yetki alınmış olan bu girişim, havacı teknik personelimizi canlı kurtarma misyonudur. Bu süreçte askerlerimizi kaçıran çetelere gerekli dersi vereceğiz."

Ne olmuştu?

El Salvador'un Haiti'deki krize müdahalesi, 18 Ekim'de başkent Port-au-Prince yakınlarında 4 Salvadorlu askeri personeli taşıyan araca çeteler tarafından düzenlenen pusunun ardından genişlemişti.

Çetelerle Mücadele Gücü (GSF) kapsamında bölgede bulunan El Salvador, olayın ardından özel kuvvetlerin de yer aldığı geniş çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirmişti.

Bu konuşlandırma, Birleşmiş Milletler'in 2004-2017 yıllarında yürüttüğü Haiti İstikrar Misyonu'nun (MINUSTAH) sona ermesinden bu yana tek bir ülkenin Haiti'ye yaptığı en büyük askeri sevkiyat olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'u kabul etti

Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çeken görüşme
Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı
Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Sedat Peker'den felç kalan polise 8 milyon TL'lik yardım
Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı lider eşleriyle buluştu: Aile ve kadın için ortak adım

Türk dünyasının lider eşleri Ankara'da buluştu: Gündem aile ve kadın
Tokat'ta balık tutmaya giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, yükselen Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı

Arabayı adaya park edip balığa gittiler! Su bir anda yükseldi
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj

Söyledikleriyle taraftarlarını ayağa kaldırdı
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek

Sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek