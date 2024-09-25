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Buika, Türkiye Turnesine Başladı

Buika, Türkiye Turnesine Başladı
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Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında Bilkent Odeon'da sahne aldı ve sevilen eserlerini seslendirdi.

Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında Bilkent Odeon'da müzikseverlerle buluştu.

Bilkent Odeon'daki konserinde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buika, aralarında "No Habra Nadie En El Mundo", "La falsa moneda" ve "Mi nina Lola" isimli eserlerin de olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Buika, konser sırasında seyircilerle sohbet etti, yorumladığı şarkıların hikayelerini anlattı.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Şarkıcı, 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Antalya Açıkhava'da, 28 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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